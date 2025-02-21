CotizacionesSecciones
EIG: Employers Holdings Inc

42.23 USD 0.77 (1.86%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de EIG de hoy ha cambiado un 1.86%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 41.61, mientras que el máximo ha alcanzado 42.55.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Employers Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
41.61 42.55
Rango anual
38.19 54.44
Cierres anteriores
41.46
Open
41.86
Bid
42.23
Ask
42.53
Low
41.61
High
42.55
Volumen
215
Cambio diario
1.86%
Cambio mensual
-2.00%
Cambio a 6 meses
-16.66%
Cambio anual
-11.32%
