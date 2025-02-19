CotaçõesSeções
EFAD: ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF

42.16 USD 0.23 (0.55%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do EFAD para hoje mudou para 0.55%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 41.96 e o mais alto foi 42.17.

Veja a dinâmica do par de moedas ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Qual é o preço das ações de EFAD hoje?

Hoje ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) está avaliado em 42.16. O instrumento é negociado dentro de 0.55%, o fechamento de ontem foi 41.93, e o volume de negociação atingiu 18. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EFAD em tempo real.

As ações de ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF pagam dividendos?

Atualmente ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF está avaliado em 42.16. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.86% e USD. Monitore os movimentos de EFAD no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de EFAD?

Você pode comprar ações de ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) pelo preço atual 42.16. Ordens geralmente são executadas perto de 42.16 ou 42.46, enquanto 18 e 0.48% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EFAD no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de EFAD?

Investir em ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF envolve considerar a faixa anual 35.77 - 43.36 e o preço atual 42.16. Muitos comparam 1.18% e 8.63% antes de enviar ordens em 42.16 ou 42.46. Estude as mudanças diárias de preço de EFAD no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF?

O maior preço de ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) no último ano foi 43.36. As ações oscilaram bastante dentro de 35.77 - 43.36, e a comparação com 41.93 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF?

O menor preço de ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) no ano foi 35.77. A comparação com o preço atual 42.16 e 35.77 - 43.36 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EFAD em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de EFAD?

No passado ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 41.93 e 0.86% após os eventos corporativos.

Faixa diária
41.96 42.17
Faixa anual
35.77 43.36
Fechamento anterior
41.93
Open
41.96
Bid
42.16
Ask
42.46
Low
41.96
High
42.17
Volume
18
Mudança diária
0.55%
Mudança mensal
1.18%
Mudança de 6 meses
8.63%
Mudança anual
0.86%
