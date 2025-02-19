报价部分
货币 / EFAD
回到股票

EFAD: ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF

42.09 USD 0.16 (0.38%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日EFAD汇率已更改0.38%。当日，交易品种以低点42.06和高点42.09进行交易。

关注ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EFAD新闻

常见问题解答

EFAD股票今天的价格是多少？

ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF股票今天的定价为42.09。它在0.38%范围内交易，昨天的收盘价为41.93，交易量达到3。EFAD的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF股票是否支付股息？

ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF目前的价值为42.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.69%和USD。实时查看图表以跟踪EFAD走势。

如何购买EFAD股票？

您可以以42.09的当前价格购买ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF股票。订单通常设置在42.09或42.39附近，而3和0.05%显示市场活动。立即关注EFAD的实时图表更新。

如何投资EFAD股票？

投资ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF需要考虑年度范围35.77 - 43.36和当前价格42.09。许多人在以42.09或42.39下订单之前，会比较1.01%和。实时查看EFAD价格图表，了解每日变化。

ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF的最高价格是43.36。在35.77 - 43.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF的绩效。

ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF股票的最低价格是多少？

ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF（EFAD）的最低价格为35.77。将其与当前的42.09和35.77 - 43.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EFAD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EFAD股票是什么时候拆分的？

ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.93和0.69%中可见。

日范围
42.06 42.09
年范围
35.77 43.36
前一天收盘价
41.93
开盘价
42.07
卖价
42.09
买价
42.39
最低价
42.06
最高价
42.09
交易量
3
日变化
0.38%
月变化
1.01%
6个月变化
8.45%
年变化
0.69%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8