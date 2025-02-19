QuotazioniSezioni
Valute / EFAD
EFAD: ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF

41.93 USD 0.38 (0.91%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EFAD ha avuto una variazione del 0.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 41.87 e ad un massimo di 41.93.

Segui le dinamiche di ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EFAD News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni EFAD oggi?

Oggi le azioni ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF sono prezzate a 41.93. Viene scambiato all'interno di 0.91%, la chiusura di ieri è stata 41.55 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EFAD mostra questi aggiornamenti.

Le azioni ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF pagano dividendi?

ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF è attualmente valutato a 41.93. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.31% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EFAD.

Come acquistare azioni EFAD?

Puoi acquistare azioni ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF al prezzo attuale di 41.93. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 41.93 o 42.23, mentre 4 e 0.14% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EFAD sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni EFAD?

Investire in ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF implica considerare l'intervallo annuale 35.77 - 43.36 e il prezzo attuale 41.93. Molti confrontano 0.62% e 8.04% prima di effettuare ordini su 41.93 o 42.23. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EFAD con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF?

Il prezzo massimo di ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF nell'ultimo anno è stato 43.36. All'interno di 35.77 - 43.36, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 41.55 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF?

Il prezzo più basso di ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) nel corso dell'anno è stato 35.77. Confrontandolo con gli attuali 41.93 e 35.77 - 43.36 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EFAD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EFAD?

ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 41.55 e 0.31%.

Intervallo Giornaliero
41.87 41.93
Intervallo Annuale
35.77 43.36
Chiusura Precedente
41.55
Apertura
41.87
Bid
41.93
Ask
42.23
Minimo
41.87
Massimo
41.93
Volume
4
Variazione giornaliera
0.91%
Variazione Mensile
0.62%
Variazione Semestrale
8.04%
Variazione Annuale
0.31%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8