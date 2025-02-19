- Panoramica
EFAD: ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
Il tasso di cambio EFAD ha avuto una variazione del 0.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 41.87 e ad un massimo di 41.93.
Segui le dinamiche di ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
EFAD News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni EFAD oggi?
Oggi le azioni ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF sono prezzate a 41.93. Viene scambiato all'interno di 0.91%, la chiusura di ieri è stata 41.55 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EFAD mostra questi aggiornamenti.
Le azioni ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF pagano dividendi?
ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF è attualmente valutato a 41.93. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.31% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EFAD.
Come acquistare azioni EFAD?
Puoi acquistare azioni ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF al prezzo attuale di 41.93. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 41.93 o 42.23, mentre 4 e 0.14% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EFAD sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni EFAD?
Investire in ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF implica considerare l'intervallo annuale 35.77 - 43.36 e il prezzo attuale 41.93. Molti confrontano 0.62% e 8.04% prima di effettuare ordini su 41.93 o 42.23. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EFAD con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF?
Il prezzo massimo di ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF nell'ultimo anno è stato 43.36. All'interno di 35.77 - 43.36, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 41.55 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF?
Il prezzo più basso di ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) nel corso dell'anno è stato 35.77. Confrontandolo con gli attuali 41.93 e 35.77 - 43.36 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EFAD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EFAD?
ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 41.55 e 0.31%.
- Chiusura Precedente
- 41.55
- Apertura
- 41.87
- Bid
- 41.93
- Ask
- 42.23
- Minimo
- 41.87
- Massimo
- 41.93
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- 0.91%
- Variazione Mensile
- 0.62%
- Variazione Semestrale
- 8.04%
- Variazione Annuale
- 0.31%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8