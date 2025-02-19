КотировкиРазделы
EFAD: ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF

41.93 USD 0.38 (0.91%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EFAD за сегодня изменился на 0.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.87, а максимальная — 41.93.

Следите за динамикой ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EFAD сегодня?

ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) сегодня оценивается на уровне 41.93. Инструмент торгуется в пределах 0.91%, вчерашнее закрытие составило 41.55, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EFAD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF?

ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF в настоящее время оценивается в 41.93. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.31% и USD. Отслеживайте движения EFAD на графике в реальном времени.

Как купить акции EFAD?

Вы можете купить акции ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) по текущей цене 41.93. Ордера обычно размещаются около 41.93 или 42.23, тогда как 4 и 0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EFAD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EFAD?

Инвестирование в ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF предполагает учет годового диапазона 35.77 - 43.36 и текущей цены 41.93. Многие сравнивают 0.62% и 8.04% перед размещением ордеров на 41.93 или 42.23. Изучайте ежедневные изменения цены EFAD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF?

Самая высокая цена ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) за последний год составила 43.36. Акции заметно колебались в пределах 35.77 - 43.36, сравнение с 41.55 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF?

Самая низкая цена ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) за год составила 35.77. Сравнение с текущими 41.93 и 35.77 - 43.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EFAD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EFAD?

В прошлом ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.55 и 0.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
41.87 41.93
Годовой диапазон
35.77 43.36
Предыдущее закрытие
41.55
Open
41.87
Bid
41.93
Ask
42.23
Low
41.87
High
41.93
Объем
4
Дневное изменение
0.91%
Месячное изменение
0.62%
6-месячное изменение
8.04%
Годовое изменение
0.31%
