- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
EFAD: ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
El tipo de cambio de EFAD de hoy ha cambiado un 0.38%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 42.06, mientras que el máximo ha alcanzado 42.09.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EFAD News
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- IQDG: Lagging The Benchmark And Some Competitors
- Navigating The New Tariff Landscape
- DNL: Lagging Its Peers For A While (NYSEARCA:DNL)
- The Storm Before The Calm
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- Stocks Are Falling, Gold Is Surging… What Should You Do?
- Asset Allocation: What To Consider In Volatile Markets
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
- 3 Things - State Of The Markets
- How Deep Is Your Non-U.S. Love
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de EFAD hoy?
ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) se evalúa hoy en 42.09. El instrumento se negocia dentro de 0.38%; el cierre de ayer ha sido 41.93 y el volumen comercial ha alcanzado 3. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios EFAD en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF?
ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF se evalúa actualmente en 42.09. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.69% y USD. Monitoree los movimientos de EFAD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de EFAD?
Puede comprar acciones de ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) al precio actual de 42.09. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 42.09 o 42.39, mientras que 3 y 0.05% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de EFAD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de EFAD?
Invertir en ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF implica tener en cuenta el rango anual 35.77 - 43.36 y el precio actual 42.09. Muchos comparan 1.01% y 8.45% antes de colocar órdenes en 42.09 o 42.39. Estudie los cambios diarios de precios de EFAD en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF?
El precio más alto de ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) en el último año ha sido 43.36. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 35.77 - 43.36, una comparación con 41.93 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF?
El precio más bajo de ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) para el año ha sido 35.77. La comparación con los actuales 42.09 y 35.77 - 43.36 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de EFAD en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de EFAD?
En el pasado, ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 41.93 y 0.69% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 41.93
- Open
- 42.07
- Bid
- 42.09
- Ask
- 42.39
- Low
- 42.06
- High
- 42.09
- Volumen
- 3
- Cambio diario
- 0.38%
- Cambio mensual
- 1.01%
- Cambio a 6 meses
- 8.45%
- Cambio anual
- 0.69%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8