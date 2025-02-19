クォートセクション
通貨 / EFAD
株に戻る

EFAD: ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF

42.09 USD 0.16 (0.38%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EFADの今日の為替レートは、0.38%変化しました。日中、通貨は1あたり42.06の安値と42.09の高値で取引されました。

ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EFAD News

よくあるご質問

EFAD株の現在の価格は？

ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETFの株価は本日42.09です。0.38%内で取引され、前日の終値は41.93、取引量は3に達しました。EFADのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETFの株は配当を出しますか？

ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETFの現在の価格は42.09です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.69%やUSDにも注目します。EFADの動きはライブチャートで確認できます。

EFAD株を買う方法は？

ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETFの株は現在42.09で購入可能です。注文は通常42.09または42.39付近で行われ、3や0.05%が市場の動きを示します。EFADの最新情報はライブチャートで確認できます。

EFAD株に投資する方法は？

ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETFへの投資では、年間の値幅35.77 - 43.36と現在の42.09を考慮します。注文は多くの場合42.09や42.39で行われる前に、1.01%や8.45%と比較されます。EFADの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETFの株の最高値は？

ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETFの過去1年の最高値は43.36でした。35.77 - 43.36内で株価は大きく変動し、41.93と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETFの株の最低値は？

ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF(EFAD)の年間最安値は35.77でした。現在の42.09や35.77 - 43.36と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EFADの動きはライブチャートで確認できます。

EFADの株式分割はいつ行われましたか？

ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、41.93、0.69%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
42.06 42.09
1年のレンジ
35.77 43.36
以前の終値
41.93
始値
42.07
買値
42.09
買値
42.39
安値
42.06
高値
42.09
出来高
3
1日の変化
0.38%
1ヶ月の変化
1.01%
6ヶ月の変化
8.45%
1年の変化
0.69%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8