EFAD: ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
EFADの今日の為替レートは、0.38%変化しました。日中、通貨は1あたり42.06の安値と42.09の高値で取引されました。
ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
EFAD News
よくあるご質問
EFAD株の現在の価格は？
ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETFの株価は本日42.09です。0.38%内で取引され、前日の終値は41.93、取引量は3に達しました。EFADのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETFの株は配当を出しますか？
ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETFの現在の価格は42.09です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.69%やUSDにも注目します。EFADの動きはライブチャートで確認できます。
EFAD株を買う方法は？
ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETFの株は現在42.09で購入可能です。注文は通常42.09または42.39付近で行われ、3や0.05%が市場の動きを示します。EFADの最新情報はライブチャートで確認できます。
EFAD株に投資する方法は？
ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETFへの投資では、年間の値幅35.77 - 43.36と現在の42.09を考慮します。注文は多くの場合42.09や42.39で行われる前に、1.01%や8.45%と比較されます。EFADの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETFの株の最高値は？
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETFの過去1年の最高値は43.36でした。35.77 - 43.36内で株価は大きく変動し、41.93と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETFの株の最低値は？
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF(EFAD)の年間最安値は35.77でした。現在の42.09や35.77 - 43.36と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EFADの動きはライブチャートで確認できます。
EFADの株式分割はいつ行われましたか？
ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、41.93、0.69%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 41.93
- 始値
- 42.07
- 買値
- 42.09
- 買値
- 42.39
- 安値
- 42.06
- 高値
- 42.09
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- 0.38%
- 1ヶ月の変化
- 1.01%
- 6ヶ月の変化
- 8.45%
- 1年の変化
- 0.69%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8