EFAD: ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
Le taux de change de EFAD a changé de 0.91% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 41.87 et à un maximum de 41.93.
Suivez la dynamique ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
EFAD Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action EFAD aujourd'hui ?
L'action ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF est cotée à 41.93 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.91%, a clôturé hier à 41.55 et son volume d'échange a atteint 4. Le graphique en temps réel du cours de EFAD présente ces mises à jour.
L'action ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF verse-t-elle des dividendes ?
ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF est actuellement valorisé à 41.93. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.31% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EFAD.
Comment acheter des actions EFAD ?
Vous pouvez acheter des actions ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF au cours actuel de 41.93. Les ordres sont généralement placés à proximité de 41.93 ou de 42.23, le 4 et le 0.14% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EFAD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action EFAD ?
Investir dans ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 35.77 - 43.36 et le prix actuel 41.93. Beaucoup comparent 0.62% et 8.04% avant de passer des ordres à 41.93 ou 42.23. Consultez le graphique du cours de EFAD en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF ?
Le cours le plus élevé de ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF l'année dernière était 43.36. Au cours de 35.77 - 43.36, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 41.55 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF ?
Le cours le plus bas de ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) sur l'année a été 35.77. Sa comparaison avec 41.93 et 35.77 - 43.36 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EFAD sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action EFAD a-t-elle été divisée ?
ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 41.55 et 0.31% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 41.55
- Ouverture
- 41.87
- Bid
- 41.93
- Ask
- 42.23
- Plus Bas
- 41.87
- Plus Haut
- 41.93
- Volume
- 4
- Changement quotidien
- 0.91%
- Changement Mensuel
- 0.62%
- Changement à 6 Mois
- 8.04%
- Changement Annuel
- 0.31%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8