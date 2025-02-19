- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
EFAD: ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
Der Wechselkurs von EFAD hat sich für heute um 0.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.96 bis zu einem Hoch von 42.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EFAD News
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- IQDG: Lagging The Benchmark And Some Competitors
- Navigating The New Tariff Landscape
- DNL: Lagging Its Peers For A While (NYSEARCA:DNL)
- The Storm Before The Calm
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- Stocks Are Falling, Gold Is Surging… What Should You Do?
- Asset Allocation: What To Consider In Volatile Markets
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
- 3 Things - State Of The Markets
- How Deep Is Your Non-U.S. Love
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EFAD heute?
Die Aktie von ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) notiert heute bei 42.16. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.55% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 41.93 und das Handelsvolumen erreichte 18. Das Live-Chart von EFAD zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EFAD Dividenden?
ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF wird derzeit mit 42.16 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.86% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EFAD zu verfolgen.
Wie kaufe ich EFAD-Aktien?
Sie können Aktien von ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) zum aktuellen Kurs von 42.16 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 42.16 oder 42.46 platziert, während 18 und 0.48% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EFAD auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EFAD-Aktien?
Bei einer Investition in ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF müssen die jährliche Spanne 35.77 - 43.36 und der aktuelle Kurs 42.16 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.18% und 8.63%, bevor sie Orders zu 42.16 oder 42.46 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EFAD.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF?
Der höchste Kurs von ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) im vergangenen Jahr lag bei 43.36. Innerhalb von 35.77 - 43.36 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 41.93 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF?
Der niedrigste Kurs von ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) im Laufe des Jahres betrug 35.77. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 42.16 und der Spanne 35.77 - 43.36 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EFAD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EFAD statt?
ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 41.93 und 0.86% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 41.93
- Eröffnung
- 41.96
- Bid
- 42.16
- Ask
- 42.46
- Tief
- 41.96
- Hoch
- 42.17
- Volumen
- 18
- Tagesänderung
- 0.55%
- Monatsänderung
- 1.18%
- 6-Monatsänderung
- 8.63%
- Jahresänderung
- 0.86%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8