DY: Dycom Industries Inc
262.20 USD 0.22 (0.08%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DY para hoje mudou para 0.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 260.10 e o mais alto foi 262.59.
Veja a dinâmica do par de moedas Dycom Industries Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
260.10 262.59
Faixa anual
131.37 285.63
- Fechamento anterior
- 261.98
- Open
- 260.10
- Bid
- 262.20
- Ask
- 262.50
- Low
- 260.10
- High
- 262.59
- Volume
- 6
- Mudança diária
- 0.08%
- Mudança mensal
- 6.01%
- Mudança de 6 meses
- 72.36%
- Mudança anual
- 35.18%
