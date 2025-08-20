Devises / DY
DY: Dycom Industries Inc
269.78 USD 1.18 (0.44%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DY a changé de -0.44% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 267.99 et à un maximum de 271.37.
Suivez la dynamique Dycom Industries Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
267.99 271.37
Range Annuel
131.37 285.63
- Clôture Précédente
- 270.96
- Ouverture
- 269.09
- Bid
- 269.78
- Ask
- 270.08
- Plus Bas
- 267.99
- Plus Haut
- 271.37
- Volume
- 385
- Changement quotidien
- -0.44%
- Changement Mensuel
- 9.08%
- Changement à 6 Mois
- 77.35%
- Changement Annuel
- 39.08%
20 septembre, samedi