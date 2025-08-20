CotationsSections
Devises / DY
Retour à Actions

DY: Dycom Industries Inc

269.78 USD 1.18 (0.44%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DY a changé de -0.44% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 267.99 et à un maximum de 271.37.

Suivez la dynamique Dycom Industries Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DY Nouvelles

Range quotidien
267.99 271.37
Range Annuel
131.37 285.63
Clôture Précédente
270.96
Ouverture
269.09
Bid
269.78
Ask
270.08
Plus Bas
267.99
Plus Haut
271.37
Volume
385
Changement quotidien
-0.44%
Changement Mensuel
9.08%
Changement à 6 Mois
77.35%
Changement Annuel
39.08%
20 septembre, samedi