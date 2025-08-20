통화 / DY
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
DY: Dycom Industries Inc
269.78 USD 1.18 (0.44%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DY 환율이 오늘 -0.44%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 267.99이고 고가는 271.37이었습니다.
Dycom Industries Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DY News
- Dycom Industries (DY) Up 3.3% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Dycom Industries, UBS 목표가 296달러 유지
- Dycom Industries stock price target maintained at $296 by UBS on growth outlook
- Has Dycom Industries (DY) Outpaced Other Construction Stocks This Year?
- Dycom Industries, Inc. (DY) Presents at Goldman Sachs Communacopia
- Dycom Industries, 골드만삭스 컨퍼런스서 전략적 성장 강조
- Dycom Industries at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth and Opportunities
- GLDD vs. DY: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Want Better Returns? Don't Ignore These 2 Construction Stocks Set to Beat Earnings
- Dycom Industries, Inc. (DY) Presents at Bank of America 2025 Media, Communications &
- GLDD or DY: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Dycom Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Miss, Stock Down
- Dycom Industries (DY) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Dycom Industries price target raised to $296 by UBS on growth outlook
- Dycom Industries stock price target raised to $300 by Raymond James
- Dycom Industries stock price target raised to $275 from $250 at JPMorgan
- Berenberg reiterates Buy rating on Glencore stock amid underperformance
- Why Dycom Industries Stock Withered by Almost 5% on Wednesday
- Dycom Industries, Inc. (DY) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Tesla, Figma Stir Wednesday’s Market Cap Stock Movers
- Palantir, Avago lead market cap stock movers on Wednesday
- Dycom Industries Sets Q2 Revenue Record
- Dycom Industries Stock Slides As Record Q2 Earnings Beat But Sales Miss Street Estimates - Dycom Industries (NYSE:DY)
- La-Z-Boy Posts Downbeat Q1 Results, Joins James Hardie Industries, Alcon And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Celldex Therapeutics (NASDAQ:CLDX), Alcon (NYSE:ALC)
일일 변동 비율
267.99 271.37
년간 변동
131.37 285.63
- 이전 종가
- 270.96
- 시가
- 269.09
- Bid
- 269.78
- Ask
- 270.08
- 저가
- 267.99
- 고가
- 271.37
- 볼륨
- 385
- 일일 변동
- -0.44%
- 월 변동
- 9.08%
- 6개월 변동
- 77.35%
- 년간 변동율
- 39.08%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K