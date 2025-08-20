Währungen / DY
DY: Dycom Industries Inc
270.96 USD 8.98 (3.43%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DY hat sich für heute um 3.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 260.10 bis zu einem Hoch von 270.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dycom Industries Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
260.10 270.96
Jahresspanne
131.37 285.63
- Vorheriger Schlusskurs
- 261.98
- Eröffnung
- 260.10
- Bid
- 270.96
- Ask
- 271.26
- Tief
- 260.10
- Hoch
- 270.96
- Volumen
- 667
- Tagesänderung
- 3.43%
- Monatsänderung
- 9.55%
- 6-Monatsänderung
- 78.12%
- Jahresänderung
- 39.69%
