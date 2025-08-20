KurseKategorien
DY: Dycom Industries Inc

270.96 USD 8.98 (3.43%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DY hat sich für heute um 3.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 260.10 bis zu einem Hoch von 270.96 gehandelt.

Verfolgen Sie die Dycom Industries Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
260.10 270.96
Jahresspanne
131.37 285.63
Vorheriger Schlusskurs
261.98
Eröffnung
260.10
Bid
270.96
Ask
271.26
Tief
260.10
Hoch
270.96
Volumen
667
Tagesänderung
3.43%
Monatsänderung
9.55%
6-Monatsänderung
78.12%
Jahresänderung
39.69%
