Moedas / DVAX
DVAX: Dynavax Technologies Corporation
9.74 USD 0.17 (1.78%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DVAX para hoje mudou para 1.78%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.53 e o mais alto foi 9.83.
Veja a dinâmica do par de moedas Dynavax Technologies Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
9.53 9.83
Faixa anual
9.20 14.64
- Fechamento anterior
- 9.57
- Open
- 9.61
- Bid
- 9.74
- Ask
- 10.04
- Low
- 9.53
- High
- 9.83
- Volume
- 631
- Mudança diária
- 1.78%
- Mudança mensal
- -3.75%
- Mudança de 6 meses
- -24.73%
- Mudança anual
- -12.80%
