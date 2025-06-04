Валюты / DVAX
DVAX: Dynavax Technologies Corporation
9.70 USD 0.34 (3.63%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DVAX за сегодня изменился на 3.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.35, а максимальная — 9.70.
Следите за динамикой Dynavax Technologies Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DVAX
- Акции Dynavax Technologies достигли 52-недельного минимума в $9,22
- Dynavax Technologies stock hits 52-week low at 9.22 USD
- Dynavax at Wells Fargo Conference: Strategic Growth and Pipeline Focus
- Dynavax stock holds steady as Citizens JMP reiterates Market Outperform rating
- Dynavax stock maintains Buy rating at TD Cowen after positive shingles vaccine data
- Goldman Sachs reiterates Sell rating on Dynavax stock despite positive trial data
- Dynavax Says Investigational Shingles Vaccine At Par With GSK's Vaccine In Early-Stage Study - Dynavax Technologies (NASDAQ:DVAX)
- Dynavax stock soars after positive shingles vaccine trial results
- Dynavax reports positive results for shingles vaccine candidate
- Macquarie Healthcare Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:DLHIX)
- Dynavax Technologies: A Dip To Accumulate (NASDAQ:DVAX)
- Dynavax Q2 2025 slides: HEPLISAV-B sales surge 31% YoY, pipeline advances
- Dynavax Technologies (DVAX) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Dynavax earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Protagonist Therapeutics (PTGX) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Exelixis (EXEL) Beats Q2 Earnings Estimates
- AMG GW&K Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- Dynavax stock rating reiterated at Market Outperform by Citizens JMP
- Novavax: New Vaccine, Same Old Story - Still A Sell (NASDAQ:NVAX)
- Dynavax stockholders elect all company director nominees at annual meeting
- Deep Track pushes for board overhaul at Dynavax ahead of vote
- Dynavax Urges Stockholders to Support Its Director Nominees at June 11 Annual Meeting
- Dynavax directors favored over Deep Track slate
- Deep Track nominees get nod from Glass Lewis for Dynavax board
Дневной диапазон
9.35 9.70
Годовой диапазон
9.20 14.64
- Предыдущее закрытие
- 9.36
- Open
- 9.35
- Bid
- 9.70
- Ask
- 10.00
- Low
- 9.35
- High
- 9.70
- Объем
- 4.508 K
- Дневное изменение
- 3.63%
- Месячное изменение
- -4.15%
- 6-месячное изменение
- -25.04%
- Годовое изменение
- -13.16%
