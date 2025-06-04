Valute / DVAX
DVAX: Dynavax Technologies Corporation
9.69 USD 0.06 (0.62%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DVAX ha avuto una variazione del -0.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.58 e ad un massimo di 9.81.
Segui le dinamiche di Dynavax Technologies Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
DVAX News
- Il titolo di Dynavax Technologies tocca il minimo di 52 settimane a 9,22 USD
- Dynavax Technologies stock hits 52-week low at 9.22 USD
- Dynavax at Wells Fargo Conference: Strategic Growth and Pipeline Focus
- Dynavax stock holds steady as Citizens JMP reiterates Market Outperform rating
- Dynavax stock maintains Buy rating at TD Cowen after positive shingles vaccine data
- Goldman Sachs reiterates Sell rating on Dynavax stock despite positive trial data
- Dynavax Says Investigational Shingles Vaccine At Par With GSK's Vaccine In Early-Stage Study - Dynavax Technologies (NASDAQ:DVAX)
- Dynavax stock soars after positive shingles vaccine trial results
- Dynavax reports positive results for shingles vaccine candidate
- Macquarie Healthcare Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:DLHIX)
- Dynavax Technologies: A Dip To Accumulate (NASDAQ:DVAX)
- Dynavax Q2 2025 slides: HEPLISAV-B sales surge 31% YoY, pipeline advances
- Dynavax Technologies (DVAX) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Dynavax earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Protagonist Therapeutics (PTGX) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Exelixis (EXEL) Beats Q2 Earnings Estimates
- AMG GW&K Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- Dynavax stock rating reiterated at Market Outperform by Citizens JMP
- Novavax: New Vaccine, Same Old Story - Still A Sell (NASDAQ:NVAX)
- Dynavax stockholders elect all company director nominees at annual meeting
- Deep Track pushes for board overhaul at Dynavax ahead of vote
- Dynavax Urges Stockholders to Support Its Director Nominees at June 11 Annual Meeting
- Dynavax directors favored over Deep Track slate
- Deep Track nominees get nod from Glass Lewis for Dynavax board
Intervallo Giornaliero
9.58 9.81
Intervallo Annuale
9.20 14.64
- Chiusura Precedente
- 9.75
- Apertura
- 9.76
- Bid
- 9.69
- Ask
- 9.99
- Minimo
- 9.58
- Massimo
- 9.81
- Volume
- 4.415 K
- Variazione giornaliera
- -0.62%
- Variazione Mensile
- -4.25%
- Variazione Semestrale
- -25.12%
- Variazione Annuale
- -13.25%
20 settembre, sabato