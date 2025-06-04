QuotazioniSezioni
DVAX: Dynavax Technologies Corporation

9.69 USD 0.06 (0.62%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DVAX ha avuto una variazione del -0.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.58 e ad un massimo di 9.81.

Segui le dinamiche di Dynavax Technologies Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
9.58 9.81
Intervallo Annuale
9.20 14.64
Chiusura Precedente
9.75
Apertura
9.76
Bid
9.69
Ask
9.99
Minimo
9.58
Massimo
9.81
Volume
4.415 K
Variazione giornaliera
-0.62%
Variazione Mensile
-4.25%
Variazione Semestrale
-25.12%
Variazione Annuale
-13.25%
20 settembre, sabato