DVAX: Dynavax Technologies Corporation
9.75 USD 0.18 (1.88%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DVAXの今日の為替レートは、1.88%変化しました。日中、通貨は1あたり9.53の安値と9.83の高値で取引されました。
Dynavax Technologies Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
9.53 9.83
1年のレンジ
9.20 14.64
- 以前の終値
- 9.57
- 始値
- 9.61
- 買値
- 9.75
- 買値
- 10.05
- 安値
- 9.53
- 高値
- 9.83
- 出来高
- 3.007 K
- 1日の変化
- 1.88%
- 1ヶ月の変化
- -3.66%
- 6ヶ月の変化
- -24.65%
- 1年の変化
- -12.71%
