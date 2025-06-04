Dövizler / DVAX
DVAX: Dynavax Technologies Corporation
9.69 USD 0.06 (0.62%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DVAX fiyatı bugün -0.62% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.58 ve Yüksek fiyatı olarak 9.81 aralığında işlem gördü.
Dynavax Technologies Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DVAX haberleri
- Dynavax Technologies hisseleri 9,22 dolar ile 52 haftalık dip seviyeye geriledi
- Dynavax Technologies stock hits 52-week low at 9.22 USD
- Dynavax at Wells Fargo Conference: Strategic Growth and Pipeline Focus
- Dynavax stock holds steady as Citizens JMP reiterates Market Outperform rating
- Dynavax stock maintains Buy rating at TD Cowen after positive shingles vaccine data
- Goldman Sachs reiterates Sell rating on Dynavax stock despite positive trial data
- Dynavax Says Investigational Shingles Vaccine At Par With GSK's Vaccine In Early-Stage Study - Dynavax Technologies (NASDAQ:DVAX)
- Dynavax stock soars after positive shingles vaccine trial results
- Dynavax reports positive results for shingles vaccine candidate
- Macquarie Healthcare Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:DLHIX)
- Dynavax Technologies: A Dip To Accumulate (NASDAQ:DVAX)
- Dynavax Q2 2025 slides: HEPLISAV-B sales surge 31% YoY, pipeline advances
- Dynavax Technologies (DVAX) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Dynavax earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Protagonist Therapeutics (PTGX) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Exelixis (EXEL) Beats Q2 Earnings Estimates
- AMG GW&K Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- Dynavax stock rating reiterated at Market Outperform by Citizens JMP
- Novavax: New Vaccine, Same Old Story - Still A Sell (NASDAQ:NVAX)
- Dynavax stockholders elect all company director nominees at annual meeting
- Deep Track pushes for board overhaul at Dynavax ahead of vote
- Dynavax Urges Stockholders to Support Its Director Nominees at June 11 Annual Meeting
- Dynavax directors favored over Deep Track slate
- Deep Track nominees get nod from Glass Lewis for Dynavax board
Günlük aralık
9.58 9.81
Yıllık aralık
9.20 14.64
- Önceki kapanış
- 9.75
- Açılış
- 9.76
- Satış
- 9.69
- Alış
- 9.99
- Düşük
- 9.58
- Yüksek
- 9.81
- Hacim
- 4.415 K
- Günlük değişim
- -0.62%
- Aylık değişim
- -4.25%
- 6 aylık değişim
- -25.12%
- Yıllık değişim
- -13.25%
21 Eylül, Pazar