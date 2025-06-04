Währungen / DVAX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
DVAX: Dynavax Technologies Corporation
9.75 USD 0.18 (1.88%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DVAX hat sich für heute um 1.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.53 bis zu einem Hoch von 9.83 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dynavax Technologies Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DVAX News
- Dynavax-Aktie fällt auf 52-Wochen-Tief von 9,22 USD
- Dynavax Technologies stock hits 52-week low at 9.22 USD
- Dynavax at Wells Fargo Conference: Strategic Growth and Pipeline Focus
- Dynavax stock holds steady as Citizens JMP reiterates Market Outperform rating
- Dynavax stock maintains Buy rating at TD Cowen after positive shingles vaccine data
- Goldman Sachs reiterates Sell rating on Dynavax stock despite positive trial data
- Dynavax Says Investigational Shingles Vaccine At Par With GSK's Vaccine In Early-Stage Study - Dynavax Technologies (NASDAQ:DVAX)
- Dynavax stock soars after positive shingles vaccine trial results
- Dynavax reports positive results for shingles vaccine candidate
- Macquarie Healthcare Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:DLHIX)
- Dynavax Technologies: A Dip To Accumulate (NASDAQ:DVAX)
- Dynavax Q2 2025 slides: HEPLISAV-B sales surge 31% YoY, pipeline advances
- Dynavax Technologies (DVAX) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Dynavax earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Protagonist Therapeutics (PTGX) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Exelixis (EXEL) Beats Q2 Earnings Estimates
- AMG GW&K Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- Dynavax stock rating reiterated at Market Outperform by Citizens JMP
- Novavax: New Vaccine, Same Old Story - Still A Sell (NASDAQ:NVAX)
- Dynavax stockholders elect all company director nominees at annual meeting
- Deep Track pushes for board overhaul at Dynavax ahead of vote
- Dynavax Urges Stockholders to Support Its Director Nominees at June 11 Annual Meeting
- Dynavax directors favored over Deep Track slate
- Deep Track nominees get nod from Glass Lewis for Dynavax board
Tagesspanne
9.53 9.83
Jahresspanne
9.20 14.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.57
- Eröffnung
- 9.61
- Bid
- 9.75
- Ask
- 10.05
- Tief
- 9.53
- Hoch
- 9.83
- Volumen
- 3.007 K
- Tagesänderung
- 1.88%
- Monatsänderung
- -3.66%
- 6-Monatsänderung
- -24.65%
- Jahresänderung
- -12.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K