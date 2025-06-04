货币 / DVAX
DVAX: Dynavax Technologies Corporation
9.63 USD 0.07 (0.72%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DVAX汇率已更改-0.72%。当日，交易品种以低点9.53和高点9.77进行交易。
关注Dynavax Technologies Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DVAX新闻
- Dynavax Technologies股价触及52周新低9.22美元
- Dynavax Technologies stock hits 52-week low at 9.22 USD
- Dynavax at Wells Fargo Conference: Strategic Growth and Pipeline Focus
- Dynavax stock holds steady as Citizens JMP reiterates Market Outperform rating
- Dynavax stock maintains Buy rating at TD Cowen after positive shingles vaccine data
- Goldman Sachs reiterates Sell rating on Dynavax stock despite positive trial data
- Dynavax Says Investigational Shingles Vaccine At Par With GSK's Vaccine In Early-Stage Study - Dynavax Technologies (NASDAQ:DVAX)
- Dynavax stock soars after positive shingles vaccine trial results
- Dynavax reports positive results for shingles vaccine candidate
- Macquarie Healthcare Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:DLHIX)
- Dynavax Technologies: A Dip To Accumulate (NASDAQ:DVAX)
- Dynavax Q2 2025 slides: HEPLISAV-B sales surge 31% YoY, pipeline advances
- Dynavax Technologies (DVAX) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Dynavax earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Protagonist Therapeutics (PTGX) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Exelixis (EXEL) Beats Q2 Earnings Estimates
- AMG GW&K Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- Dynavax stock rating reiterated at Market Outperform by Citizens JMP
- Novavax: New Vaccine, Same Old Story - Still A Sell (NASDAQ:NVAX)
- Dynavax stockholders elect all company director nominees at annual meeting
- Deep Track pushes for board overhaul at Dynavax ahead of vote
- Dynavax Urges Stockholders to Support Its Director Nominees at June 11 Annual Meeting
- Dynavax directors favored over Deep Track slate
- Deep Track nominees get nod from Glass Lewis for Dynavax board
日范围
9.53 9.77
年范围
9.20 14.64
- 前一天收盘价
- 9.70
- 开盘价
- 9.75
- 卖价
- 9.63
- 买价
- 9.93
- 最低价
- 9.53
- 最高价
- 9.77
- 交易量
- 2.196 K
- 日变化
- -0.72%
- 月变化
- -4.84%
- 6个月变化
- -25.58%
- 年变化
- -13.79%
