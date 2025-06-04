시세섹션
통화 / DVAX
주식로 돌아가기

DVAX: Dynavax Technologies Corporation

9.69 USD 0.06 (0.62%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

DVAX 환율이 오늘 -0.62%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 9.58이고 고가는 9.81이었습니다.

Dynavax Technologies Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DVAX News

일일 변동 비율
9.58 9.81
년간 변동
9.20 14.64
이전 종가
9.75
시가
9.76
Bid
9.69
Ask
9.99
저가
9.58
고가
9.81
볼륨
4.415 K
일일 변동
-0.62%
월 변동
-4.25%
6개월 변동
-25.12%
년간 변동율
-13.25%
20 9월, 토요일