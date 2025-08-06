Moedas / DOOO
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
DOOO: BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares
63.41 USD 0.55 (0.86%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DOOO para hoje mudou para -0.86%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 63.08 e o mais alto foi 64.22.
Veja a dinâmica do par de moedas BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DOOO Notícias
- Is BRP (DOOO) Stock Outpacing Its Auto-Tires-Trucks Peers This Year?
- BRP Inc. (DOOO) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- These Analysts Increase Their Forecasts On BRP After Q2 Results - BRP (NASDAQ:DOOO)
- Air Lease, Ionis Pharmaceuticals, Arrowhead Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Apollo Asset Management (NYSE:APO), Air Lease (NYSE:AL)
- BRP stock rating upgraded to Buy at Canaccord on inventory cleanup
- BRP Inc. 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:DOOO)
- BRP Inc. (DOOO) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Affirm Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Ambarella, IREN, Petco Health and Wellness And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Autodesk (NASDAQ:ADSK), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- BRP Inc. (DOOO) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- BRP shares soar as Q2 profit triples analyst estimates
- BRP Inc earnings beat by $0.59, revenue topped estimates
- S&P 500 Settles Over 6,500: Investor Sentiment Improves Further, Fear Index Remains In 'Greed' Zone - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Dollar General (NYSE:DG)
- BRP Gears Up For Q2 Print; Here Are The Recent Forecast Changes From Wall Street's Most Accurate Analysts - BRP (NASDAQ:DOOO)
- Alibaba, Dell And 3 Stocks To Watch Heading Into Friday - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Autodesk (NASDAQ:ADSK)
- Dollar General, BRP, Frontline set to report earnings Friday
- ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) May Report Negative Earnings: Know the Trend Ahead of Next Week's Release
- Are Investors Undervaluing BRP (DOOO) Right Now?
- Earnings Preview: BRP Inc. (DOOO) Q2 Earnings Expected to Decline
- Fast-paced Momentum Stock BRP (DOOO) Is Still Trading at a Bargain
- Are Auto-Tires-Trucks Stocks Lagging BRP (DOOO) This Year?
- BRP Inc.: The Unmatched Leader In Powersports (NASDAQ:DOOO)
- Beam Global (BEEM) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- OPENLANE (KAR) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
Faixa diária
63.08 64.22
Faixa anual
31.79 68.42
- Fechamento anterior
- 63.96
- Open
- 64.22
- Bid
- 63.41
- Ask
- 63.71
- Low
- 63.08
- High
- 64.22
- Volume
- 884
- Mudança diária
- -0.86%
- Mudança mensal
- 0.38%
- Mudança de 6 meses
- 89.28%
- Mudança anual
- 6.46%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh