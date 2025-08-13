Divisas / DOOO
DOOO: BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares
63.96 USD 1.09 (1.68%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DOOO de hoy ha cambiado un -1.68%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 63.47, mientras que el máximo ha alcanzado 65.67.
Siga la dinámica de la pareja de divisas BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
63.47 65.67
Rango anual
31.79 68.42
- Cierres anteriores
- 65.05
- Open
- 65.60
- Bid
- 63.96
- Ask
- 64.26
- Low
- 63.47
- High
- 65.67
- Volumen
- 1.056 K
- Cambio diario
- -1.68%
- Cambio mensual
- 1.25%
- Cambio a 6 meses
- 90.93%
- Cambio anual
- 7.39%
