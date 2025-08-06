CotationsSections
DOOO: BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares

61.10 USD 2.31 (3.64%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DOOO a changé de -3.64% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 60.98 et à un maximum de 64.30.

Suivez la dynamique BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
60.98 64.30
Range Annuel
31.79 68.42
Clôture Précédente
63.41
Ouverture
64.30
Bid
61.10
Ask
61.40
Plus Bas
60.98
Plus Haut
64.30
Volume
661
Changement quotidien
-3.64%
Changement Mensuel
-3.28%
Changement à 6 Mois
82.39%
Changement Annuel
2.59%
20 septembre, samedi