货币 / DOOO
DOOO: BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares
63.96 USD 1.09 (1.68%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DOOO汇率已更改-1.68%。当日，交易品种以低点63.47和高点65.67进行交易。
关注BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DOOO新闻
日范围
63.47 65.67
年范围
31.79 68.42
- 前一天收盘价
- 65.05
- 开盘价
- 65.60
- 卖价
- 63.96
- 买价
- 64.26
- 最低价
- 63.47
- 最高价
- 65.67
- 交易量
- 1.056 K
- 日变化
- -1.68%
- 月变化
- 1.25%
- 6个月变化
- 90.93%
- 年变化
- 7.39%
