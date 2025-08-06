Valute / DOOO
DOOO: BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares
61.10 USD 2.31 (3.64%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DOOO ha avuto una variazione del -3.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 60.98 e ad un massimo di 64.30.
Segui le dinamiche di BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
DOOO News
Intervallo Giornaliero
60.98 64.30
Intervallo Annuale
31.79 68.42
- Chiusura Precedente
- 63.41
- Apertura
- 64.30
- Bid
- 61.10
- Ask
- 61.40
- Minimo
- 60.98
- Massimo
- 64.30
- Volume
- 661
- Variazione giornaliera
- -3.64%
- Variazione Mensile
- -3.28%
- Variazione Semestrale
- 82.39%
- Variazione Annuale
- 2.59%
21 settembre, domenica