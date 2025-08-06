QuotazioniSezioni
Valute / DOOO
Tornare a Azioni

DOOO: BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares

61.10 USD 2.31 (3.64%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DOOO ha avuto una variazione del -3.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 60.98 e ad un massimo di 64.30.

Segui le dinamiche di BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DOOO News

Intervallo Giornaliero
60.98 64.30
Intervallo Annuale
31.79 68.42
Chiusura Precedente
63.41
Apertura
64.30
Bid
61.10
Ask
61.40
Minimo
60.98
Massimo
64.30
Volume
661
Variazione giornaliera
-3.64%
Variazione Mensile
-3.28%
Variazione Semestrale
82.39%
Variazione Annuale
2.59%
21 settembre, domenica