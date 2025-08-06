クォートセクション
通貨 / DOOO
DOOO: BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares

63.41 USD 0.55 (0.86%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DOOOの今日の為替レートは、-0.86%変化しました。日中、通貨は1あたり63.08の安値と64.22の高値で取引されました。

BRP Inc - Common Subordinate Voting Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
63.08 64.22
1年のレンジ
31.79 68.42
以前の終値
63.96
始値
64.22
買値
63.41
買値
63.71
安値
63.08
高値
64.22
出来高
884
1日の変化
-0.86%
1ヶ月の変化
0.38%
6ヶ月の変化
89.28%
1年の変化
6.46%
