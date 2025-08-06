通貨 / DOOO
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
DOOO: BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares
63.41 USD 0.55 (0.86%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DOOOの今日の為替レートは、-0.86%変化しました。日中、通貨は1あたり63.08の安値と64.22の高値で取引されました。
BRP Inc - Common Subordinate Voting Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DOOO News
- Is BRP (DOOO) Stock Outpacing Its Auto-Tires-Trucks Peers This Year?
- BRP Inc. (DOOO) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- These Analysts Increase Their Forecasts On BRP After Q2 Results - BRP (NASDAQ:DOOO)
- Air Lease, Ionis Pharmaceuticals, Arrowhead Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Apollo Asset Management (NYSE:APO), Air Lease (NYSE:AL)
- BRP stock rating upgraded to Buy at Canaccord on inventory cleanup
- BRP Inc. 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:DOOO)
- BRP Inc. (DOOO) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Affirm Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Ambarella, IREN, Petco Health and Wellness And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Autodesk (NASDAQ:ADSK), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- BRP Inc. (DOOO) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- BRP shares soar as Q2 profit triples analyst estimates
- BRP Inc earnings beat by $0.59, revenue topped estimates
- S&P 500 Settles Over 6,500: Investor Sentiment Improves Further, Fear Index Remains In 'Greed' Zone - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Dollar General (NYSE:DG)
- BRP Gears Up For Q2 Print; Here Are The Recent Forecast Changes From Wall Street's Most Accurate Analysts - BRP (NASDAQ:DOOO)
- Alibaba, Dell And 3 Stocks To Watch Heading Into Friday - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Autodesk (NASDAQ:ADSK)
- Dollar General, BRP, Frontline set to report earnings Friday
- ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) May Report Negative Earnings: Know the Trend Ahead of Next Week's Release
- Are Investors Undervaluing BRP (DOOO) Right Now?
- Earnings Preview: BRP Inc. (DOOO) Q2 Earnings Expected to Decline
- Fast-paced Momentum Stock BRP (DOOO) Is Still Trading at a Bargain
- Are Auto-Tires-Trucks Stocks Lagging BRP (DOOO) This Year?
- BRP Inc.: The Unmatched Leader In Powersports (NASDAQ:DOOO)
- Beam Global (BEEM) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- OPENLANE (KAR) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
1日のレンジ
63.08 64.22
1年のレンジ
31.79 68.42
- 以前の終値
- 63.96
- 始値
- 64.22
- 買値
- 63.41
- 買値
- 63.71
- 安値
- 63.08
- 高値
- 64.22
- 出来高
- 884
- 1日の変化
- -0.86%
- 1ヶ月の変化
- 0.38%
- 6ヶ月の変化
- 89.28%
- 1年の変化
- 6.46%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K