통화 / DOOO
DOOO: BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares
61.10 USD 2.31 (3.64%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DOOO 환율이 오늘 -3.64%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 60.98이고 고가는 64.30이었습니다.
BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
60.98 64.30
년간 변동
31.79 68.42
- 이전 종가
- 63.41
- 시가
- 64.30
- Bid
- 61.10
- Ask
- 61.40
- 저가
- 60.98
- 고가
- 64.30
- 볼륨
- 661
- 일일 변동
- -3.64%
- 월 변동
- -3.28%
- 6개월 변동
- 82.39%
- 년간 변동율
- 2.59%
20 9월, 토요일