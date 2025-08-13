Валюты / DOOO
DOOO: BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares
65.05 USD 0.44 (0.68%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DOOO за сегодня изменился на 0.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 64.17, а максимальная — 65.32.
Следите за динамикой BRP Inc - Common Subordinate Voting Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DOOO
Дневной диапазон
64.17 65.32
Годовой диапазон
31.79 68.42
- Предыдущее закрытие
- 64.61
- Open
- 65.26
- Bid
- 65.05
- Ask
- 65.35
- Low
- 64.17
- High
- 65.32
- Объем
- 874
- Дневное изменение
- 0.68%
- Месячное изменение
- 2.98%
- 6-месячное изменение
- 94.18%
- Годовое изменение
- 9.22%
