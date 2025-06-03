- Visão do mercado
DEW: WisdomTree Global High Dividend Fund
A taxa do DEW para hoje mudou para 0.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 59.86 e o mais alto foi 59.94.
Veja a dinâmica do par de moedas WisdomTree Global High Dividend Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DEW Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DEW hoje?
Hoje WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) está avaliado em 59.94. O instrumento é negociado dentro de 0.17%, o fechamento de ontem foi 59.84, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DEW em tempo real.
As ações de WisdomTree Global High Dividend Fund pagam dividendos?
Atualmente WisdomTree Global High Dividend Fund está avaliado em 59.94. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.80% e USD. Monitore os movimentos de DEW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DEW?
Você pode comprar ações de WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) pelo preço atual 59.94. Ordens geralmente são executadas perto de 59.94 ou 60.24, enquanto 3 e 0.07% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DEW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DEW?
Investir em WisdomTree Global High Dividend Fund envolve considerar a faixa anual 48.93 - 60.52 e o preço atual 59.94. Muitos comparam 1.32% e 7.59% antes de enviar ordens em 59.94 ou 60.24. Estude as mudanças diárias de preço de DEW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações WisdomTree Global High Dividend Fund?
O maior preço de WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) no último ano foi 60.52. As ações oscilaram bastante dentro de 48.93 - 60.52, e a comparação com 59.84 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de WisdomTree Global High Dividend Fund no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações WisdomTree Global High Dividend Fund?
O menor preço de WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) no ano foi 48.93. A comparação com o preço atual 59.94 e 48.93 - 60.52 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DEW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DEW?
No passado WisdomTree Global High Dividend Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 59.84 e 9.80% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 59.84
- Open
- 59.90
- Bid
- 59.94
- Ask
- 60.24
- Low
- 59.86
- High
- 59.94
- Volume
- 3
- Mudança diária
- 0.17%
- Mudança mensal
- 1.32%
- Mudança de 6 meses
- 7.59%
- Mudança anual
- 9.80%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8