DEW: WisdomTree Global High Dividend Fund

59.84 USD 0.02 (0.03%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DEW ha avuto una variazione del -0.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 59.82 e ad un massimo di 59.99.

Segui le dinamiche di WisdomTree Global High Dividend Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DEW oggi?

Oggi le azioni WisdomTree Global High Dividend Fund sono prezzate a 59.84. Viene scambiato all'interno di -0.03%, la chiusura di ieri è stata 59.86 e il volume degli scambi ha raggiunto 7. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DEW mostra questi aggiornamenti.

Le azioni WisdomTree Global High Dividend Fund pagano dividendi?

WisdomTree Global High Dividend Fund è attualmente valutato a 59.84. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.62% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DEW.

Come acquistare azioni DEW?

Puoi acquistare azioni WisdomTree Global High Dividend Fund al prezzo attuale di 59.84. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 59.84 o 60.14, mentre 7 e -0.25% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DEW sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DEW?

Investire in WisdomTree Global High Dividend Fund implica considerare l'intervallo annuale 48.93 - 60.52 e il prezzo attuale 59.84. Molti confrontano 1.15% e 7.41% prima di effettuare ordini su 59.84 o 60.14. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DEW con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni WisdomTree Global High Dividend Fund?

Il prezzo massimo di WisdomTree Global High Dividend Fund nell'ultimo anno è stato 60.52. All'interno di 48.93 - 60.52, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 59.86 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di WisdomTree Global High Dividend Fund utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni WisdomTree Global High Dividend Fund?

Il prezzo più basso di WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) nel corso dell'anno è stato 48.93. Confrontandolo con gli attuali 59.84 e 48.93 - 60.52 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DEW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DEW?

WisdomTree Global High Dividend Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 59.86 e 9.62%.

Intervallo Giornaliero
59.82 59.99
Intervallo Annuale
48.93 60.52
Chiusura Precedente
59.86
Apertura
59.99
Bid
59.84
Ask
60.14
Minimo
59.82
Massimo
59.99
Volume
7
Variazione giornaliera
-0.03%
Variazione Mensile
1.15%
Variazione Semestrale
7.41%
Variazione Annuale
9.62%
