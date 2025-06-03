クォートセクション
通貨 / DEW
株に戻る

DEW: WisdomTree Global High Dividend Fund

59.94 USD 0.10 (0.17%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DEWの今日の為替レートは、0.17%変化しました。日中、通貨は1あたり59.86の安値と59.94の高値で取引されました。

WisdomTree Global High Dividend Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DEW News

よくあるご質問

DEW株の現在の価格は？

WisdomTree Global High Dividend Fundの株価は本日59.94です。0.17%内で取引され、前日の終値は59.84、取引量は3に達しました。DEWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

WisdomTree Global High Dividend Fundの株は配当を出しますか？

WisdomTree Global High Dividend Fundの現在の価格は59.94です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.80%やUSDにも注目します。DEWの動きはライブチャートで確認できます。

DEW株を買う方法は？

WisdomTree Global High Dividend Fundの株は現在59.94で購入可能です。注文は通常59.94または60.24付近で行われ、3や0.07%が市場の動きを示します。DEWの最新情報はライブチャートで確認できます。

DEW株に投資する方法は？

WisdomTree Global High Dividend Fundへの投資では、年間の値幅48.93 - 60.52と現在の59.94を考慮します。注文は多くの場合59.94や60.24で行われる前に、1.32%や7.59%と比較されます。DEWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

WisdomTree Global High Dividend Fundの株の最高値は？

WisdomTree Global High Dividend Fundの過去1年の最高値は60.52でした。48.93 - 60.52内で株価は大きく変動し、59.84と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。WisdomTree Global High Dividend Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

WisdomTree Global High Dividend Fundの株の最低値は？

WisdomTree Global High Dividend Fund(DEW)の年間最安値は48.93でした。現在の59.94や48.93 - 60.52と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DEWの動きはライブチャートで確認できます。

DEWの株式分割はいつ行われましたか？

WisdomTree Global High Dividend Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、59.84、9.80%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
59.86 59.94
1年のレンジ
48.93 60.52
以前の終値
59.84
始値
59.90
買値
59.94
買値
60.24
安値
59.86
高値
59.94
出来高
3
1日の変化
0.17%
1ヶ月の変化
1.32%
6ヶ月の変化
7.59%
1年の変化
9.80%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8