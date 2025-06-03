- 概要
DEW: WisdomTree Global High Dividend Fund
DEWの今日の為替レートは、0.17%変化しました。日中、通貨は1あたり59.86の安値と59.94の高値で取引されました。
WisdomTree Global High Dividend Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
DEW株の現在の価格は？
WisdomTree Global High Dividend Fundの株価は本日59.94です。0.17%内で取引され、前日の終値は59.84、取引量は3に達しました。DEWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
WisdomTree Global High Dividend Fundの株は配当を出しますか？
WisdomTree Global High Dividend Fundの現在の価格は59.94です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.80%やUSDにも注目します。DEWの動きはライブチャートで確認できます。
DEW株を買う方法は？
WisdomTree Global High Dividend Fundの株は現在59.94で購入可能です。注文は通常59.94または60.24付近で行われ、3や0.07%が市場の動きを示します。DEWの最新情報はライブチャートで確認できます。
DEW株に投資する方法は？
WisdomTree Global High Dividend Fundへの投資では、年間の値幅48.93 - 60.52と現在の59.94を考慮します。注文は多くの場合59.94や60.24で行われる前に、1.32%や7.59%と比較されます。DEWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
WisdomTree Global High Dividend Fundの株の最高値は？
WisdomTree Global High Dividend Fundの過去1年の最高値は60.52でした。48.93 - 60.52内で株価は大きく変動し、59.84と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。WisdomTree Global High Dividend Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
WisdomTree Global High Dividend Fundの株の最低値は？
WisdomTree Global High Dividend Fund(DEW)の年間最安値は48.93でした。現在の59.94や48.93 - 60.52と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DEWの動きはライブチャートで確認できます。
DEWの株式分割はいつ行われましたか？
WisdomTree Global High Dividend Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、59.84、9.80%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 59.84
- 始値
- 59.90
- 買値
- 59.94
- 買値
- 60.24
- 安値
- 59.86
- 高値
- 59.94
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- 0.17%
- 1ヶ月の変化
- 1.32%
- 6ヶ月の変化
- 7.59%
- 1年の変化
- 9.80%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8