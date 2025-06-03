- Übersicht
DEW: WisdomTree Global High Dividend Fund
Der Wechselkurs von DEW hat sich für heute um 0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 59.86 bis zu einem Hoch von 59.94 gehandelt.
Verfolgen Sie die WisdomTree Global High Dividend Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DEW News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DEW heute?
Die Aktie von WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) notiert heute bei 59.94. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.17% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 59.84 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von DEW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DEW Dividenden?
WisdomTree Global High Dividend Fund wird derzeit mit 59.94 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.80% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DEW zu verfolgen.
Wie kaufe ich DEW-Aktien?
Sie können Aktien von WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) zum aktuellen Kurs von 59.94 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 59.94 oder 60.24 platziert, während 3 und 0.07% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DEW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DEW-Aktien?
Bei einer Investition in WisdomTree Global High Dividend Fund müssen die jährliche Spanne 48.93 - 60.52 und der aktuelle Kurs 59.94 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.32% und 7.59%, bevor sie Orders zu 59.94 oder 60.24 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DEW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von WisdomTree Global High Dividend Fund?
Der höchste Kurs von WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) im vergangenen Jahr lag bei 60.52. Innerhalb von 48.93 - 60.52 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 59.84 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von WisdomTree Global High Dividend Fund mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von WisdomTree Global High Dividend Fund?
Der niedrigste Kurs von WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) im Laufe des Jahres betrug 48.93. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 59.94 und der Spanne 48.93 - 60.52 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DEW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DEW statt?
WisdomTree Global High Dividend Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 59.84 und 9.80% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 59.84
- Eröffnung
- 59.90
- Bid
- 59.94
- Ask
- 60.24
- Tief
- 59.86
- Hoch
- 59.94
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 0.17%
- Monatsänderung
- 1.32%
- 6-Monatsänderung
- 7.59%
- Jahresänderung
- 9.80%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8