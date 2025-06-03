CotizacionesSecciones
DEW: WisdomTree Global High Dividend Fund

59.94 USD 0.10 (0.17%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DEW de hoy ha cambiado un 0.17%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 59.86, mientras que el máximo ha alcanzado 59.94.

Siga la dinámica de la pareja de divisas WisdomTree Global High Dividend Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de DEW hoy?

WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) se evalúa hoy en 59.94. El instrumento se negocia dentro de 0.17%; el cierre de ayer ha sido 59.84 y el volumen comercial ha alcanzado 3. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DEW en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de WisdomTree Global High Dividend Fund?

WisdomTree Global High Dividend Fund se evalúa actualmente en 59.94. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 9.80% y USD. Monitoree los movimientos de DEW en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de DEW?

Puede comprar acciones de WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) al precio actual de 59.94. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 59.94 o 60.24, mientras que 3 y 0.07% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DEW en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de DEW?

Invertir en WisdomTree Global High Dividend Fund implica tener en cuenta el rango anual 48.93 - 60.52 y el precio actual 59.94. Muchos comparan 1.32% y 7.59% antes de colocar órdenes en 59.94 o 60.24. Estudie los cambios diarios de precios de DEW en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de WisdomTree Global High Dividend Fund?

El precio más alto de WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) en el último año ha sido 60.52. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 48.93 - 60.52, una comparación con 59.84 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de WisdomTree Global High Dividend Fund en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de WisdomTree Global High Dividend Fund?

El precio más bajo de WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) para el año ha sido 48.93. La comparación con los actuales 59.94 y 48.93 - 60.52 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DEW en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DEW?

En el pasado, WisdomTree Global High Dividend Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 59.84 y 9.80% después de las acciones corporativas.

Rango diario
59.86 59.94
Rango anual
48.93 60.52
Cierres anteriores
59.84
Open
59.90
Bid
59.94
Ask
60.24
Low
59.86
High
59.94
Volumen
3
Cambio diario
0.17%
Cambio mensual
1.32%
Cambio a 6 meses
7.59%
Cambio anual
9.80%
