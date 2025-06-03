КотировкиРазделы
Валюты / DEW
Назад в Рынок акций США

DEW: WisdomTree Global High Dividend Fund

59.84 USD 0.02 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DEW за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.82, а максимальная — 59.99.

Следите за динамикой WisdomTree Global High Dividend Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости DEW

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DEW сегодня?

WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) сегодня оценивается на уровне 59.84. Инструмент торгуется в пределах -0.03%, вчерашнее закрытие составило 59.86, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DEW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Global High Dividend Fund?

WisdomTree Global High Dividend Fund в настоящее время оценивается в 59.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.62% и USD. Отслеживайте движения DEW на графике в реальном времени.

Как купить акции DEW?

Вы можете купить акции WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) по текущей цене 59.84. Ордера обычно размещаются около 59.84 или 60.14, тогда как 7 и -0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DEW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DEW?

Инвестирование в WisdomTree Global High Dividend Fund предполагает учет годового диапазона 48.93 - 60.52 и текущей цены 59.84. Многие сравнивают 1.15% и 7.41% перед размещением ордеров на 59.84 или 60.14. Изучайте ежедневные изменения цены DEW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Global High Dividend Fund?

Самая высокая цена WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) за последний год составила 60.52. Акции заметно колебались в пределах 48.93 - 60.52, сравнение с 59.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Global High Dividend Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Global High Dividend Fund?

Самая низкая цена WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) за год составила 48.93. Сравнение с текущими 59.84 и 48.93 - 60.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DEW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DEW?

В прошлом WisdomTree Global High Dividend Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 59.86 и 9.62% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
59.82 59.99
Годовой диапазон
48.93 60.52
Предыдущее закрытие
59.86
Open
59.99
Bid
59.84
Ask
60.14
Low
59.82
High
59.99
Объем
7
Дневное изменение
-0.03%
Месячное изменение
1.15%
6-месячное изменение
7.41%
Годовое изменение
9.62%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8