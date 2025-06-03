- Обзор рынка
DEW: WisdomTree Global High Dividend Fund
Курс DEW за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.82, а максимальная — 59.99.
Следите за динамикой WisdomTree Global High Dividend Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DEW
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DEW сегодня?
WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) сегодня оценивается на уровне 59.84. Инструмент торгуется в пределах -0.03%, вчерашнее закрытие составило 59.86, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DEW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Global High Dividend Fund?
WisdomTree Global High Dividend Fund в настоящее время оценивается в 59.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.62% и USD. Отслеживайте движения DEW на графике в реальном времени.
Как купить акции DEW?
Вы можете купить акции WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) по текущей цене 59.84. Ордера обычно размещаются около 59.84 или 60.14, тогда как 7 и -0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DEW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DEW?
Инвестирование в WisdomTree Global High Dividend Fund предполагает учет годового диапазона 48.93 - 60.52 и текущей цены 59.84. Многие сравнивают 1.15% и 7.41% перед размещением ордеров на 59.84 или 60.14. Изучайте ежедневные изменения цены DEW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Global High Dividend Fund?
Самая высокая цена WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) за последний год составила 60.52. Акции заметно колебались в пределах 48.93 - 60.52, сравнение с 59.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Global High Dividend Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Global High Dividend Fund?
Самая низкая цена WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) за год составила 48.93. Сравнение с текущими 59.84 и 48.93 - 60.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DEW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DEW?
В прошлом WisdomTree Global High Dividend Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 59.86 и 9.62% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 59.86
- Open
- 59.99
- Bid
- 59.84
- Ask
- 60.14
- Low
- 59.82
- High
- 59.99
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- -0.03%
- Месячное изменение
- 1.15%
- 6-месячное изменение
- 7.41%
- Годовое изменение
- 9.62%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8