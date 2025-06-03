- Aperçu
DEW: WisdomTree Global High Dividend Fund
Le taux de change de DEW a changé de -0.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 59.82 et à un maximum de 59.99.
Suivez la dynamique WisdomTree Global High Dividend Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DEW Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DEW aujourd'hui ?
L'action WisdomTree Global High Dividend Fund est cotée à 59.84 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.03%, a clôturé hier à 59.86 et son volume d'échange a atteint 7. Le graphique en temps réel du cours de DEW présente ces mises à jour.
L'action WisdomTree Global High Dividend Fund verse-t-elle des dividendes ?
WisdomTree Global High Dividend Fund est actuellement valorisé à 59.84. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 9.62% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DEW.
Comment acheter des actions DEW ?
Vous pouvez acheter des actions WisdomTree Global High Dividend Fund au cours actuel de 59.84. Les ordres sont généralement placés à proximité de 59.84 ou de 60.14, le 7 et le -0.25% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DEW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DEW ?
Investir dans WisdomTree Global High Dividend Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 48.93 - 60.52 et le prix actuel 59.84. Beaucoup comparent 1.15% et 7.41% avant de passer des ordres à 59.84 ou 60.14. Consultez le graphique du cours de DEW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action WisdomTree Global High Dividend Fund ?
Le cours le plus élevé de WisdomTree Global High Dividend Fund l'année dernière était 60.52. Au cours de 48.93 - 60.52, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 59.86 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de WisdomTree Global High Dividend Fund sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action WisdomTree Global High Dividend Fund ?
Le cours le plus bas de WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) sur l'année a été 48.93. Sa comparaison avec 59.84 et 48.93 - 60.52 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DEW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DEW a-t-elle été divisée ?
WisdomTree Global High Dividend Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 59.86 et 9.62% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 59.86
- Ouverture
- 59.99
- Bid
- 59.84
- Ask
- 60.14
- Plus Bas
- 59.82
- Plus Haut
- 59.99
- Volume
- 7
- Changement quotidien
- -0.03%
- Changement Mensuel
- 1.15%
- Changement à 6 Mois
- 7.41%
- Changement Annuel
- 9.62%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8