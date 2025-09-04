- Visão do mercado
DBEZ: Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF
A taxa do DBEZ para hoje mudou para 0.45%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 53.13 e o mais alto foi 53.20.
Veja a dinâmica do par de moedas Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DBEZ hoje?
Hoje Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) está avaliado em 53.13. O instrumento é negociado dentro de 0.45%, o fechamento de ontem foi 52.89, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DBEZ em tempo real.
As ações de Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF pagam dividendos?
Atualmente Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF está avaliado em 53.13. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 13.96% e USD. Monitore os movimentos de DBEZ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DBEZ?
Você pode comprar ações de Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) pelo preço atual 53.13. Ordens geralmente são executadas perto de 53.13 ou 53.43, enquanto 3 e -0.06% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DBEZ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DBEZ?
Investir em Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF envolve considerar a faixa anual 43.39 - 53.51 e o preço atual 53.13. Muitos comparam 3.97% e 5.77% antes de enviar ordens em 53.13 ou 53.43. Estude as mudanças diárias de preço de DBEZ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF?
O maior preço de Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) no último ano foi 53.51. As ações oscilaram bastante dentro de 43.39 - 53.51, e a comparação com 52.89 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF?
O menor preço de Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) no ano foi 43.39. A comparação com o preço atual 53.13 e 43.39 - 53.51 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DBEZ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DBEZ?
No passado Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 52.89 e 13.96% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 52.89
- Open
- 53.16
- Bid
- 53.13
- Ask
- 53.43
- Low
- 53.13
- High
- 53.20
- Volume
- 3
- Mudança diária
- 0.45%
- Mudança mensal
- 3.97%
- Mudança de 6 meses
- 5.77%
- Mudança anual
- 13.96%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8