DBEZ: Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF
Курс DBEZ за сегодня изменился на 0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.80, а максимальная — 52.89.
Следите за динамикой Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DBEZ
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DBEZ сегодня?
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) сегодня оценивается на уровне 52.89. Инструмент торгуется в пределах 0.21%, вчерашнее закрытие составило 52.78, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DBEZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF?
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF в настоящее время оценивается в 52.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.45% и USD. Отслеживайте движения DBEZ на графике в реальном времени.
Как купить акции DBEZ?
Вы можете купить акции Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) по текущей цене 52.89. Ордера обычно размещаются около 52.89 или 53.19, тогда как 6 и 0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DBEZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DBEZ?
Инвестирование в Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF предполагает учет годового диапазона 43.39 - 53.51 и текущей цены 52.89. Многие сравнивают 3.50% и 5.30% перед размещением ордеров на 52.89 или 53.19. Изучайте ежедневные изменения цены DBEZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF?
Самая высокая цена Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) за последний год составила 53.51. Акции заметно колебались в пределах 43.39 - 53.51, сравнение с 52.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF?
Самая низкая цена Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) за год составила 43.39. Сравнение с текущими 52.89 и 43.39 - 53.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DBEZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DBEZ?
В прошлом Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.78 и 13.45% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 52.78
- Open
- 52.80
- Bid
- 52.89
- Ask
- 53.19
- Low
- 52.80
- High
- 52.89
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- 0.21%
- Месячное изменение
- 3.50%
- 6-месячное изменение
- 5.30%
- Годовое изменение
- 13.45%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8