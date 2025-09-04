クォートセクション
通貨 / DBEZ
DBEZ: Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

53.13 USD 0.24 (0.45%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DBEZの今日の為替レートは、0.45%変化しました。日中、通貨は1あたり53.13の安値と53.20の高値で取引されました。

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DBEZ株の現在の価格は？

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETFの株価は本日53.13です。0.45%内で取引され、前日の終値は52.89、取引量は3に達しました。DBEZのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETFの株は配当を出しますか？

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETFの現在の価格は53.13です。配当方針は会社によりますが、投資家は13.96%やUSDにも注目します。DBEZの動きはライブチャートで確認できます。

DBEZ株を買う方法は？

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETFの株は現在53.13で購入可能です。注文は通常53.13または53.43付近で行われ、3や-0.06%が市場の動きを示します。DBEZの最新情報はライブチャートで確認できます。

DBEZ株に投資する方法は？

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETFへの投資では、年間の値幅43.39 - 53.51と現在の53.13を考慮します。注文は多くの場合53.13や53.43で行われる前に、3.97%や5.77%と比較されます。DBEZの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETFの株の最高値は？

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETFの過去1年の最高値は53.51でした。43.39 - 53.51内で株価は大きく変動し、52.89と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETFの株の最低値は？

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF(DBEZ)の年間最安値は43.39でした。現在の53.13や43.39 - 53.51と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DBEZの動きはライブチャートで確認できます。

DBEZの株式分割はいつ行われましたか？

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、52.89、13.96%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
53.13 53.20
1年のレンジ
43.39 53.51
以前の終値
52.89
始値
53.16
買値
53.13
買値
53.43
安値
53.13
高値
53.20
出来高
3
1日の変化
0.45%
1ヶ月の変化
3.97%
6ヶ月の変化
5.77%
1年の変化
13.96%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8