DBEZ: Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

52.89 USD 0.11 (0.21%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DBEZ a changé de 0.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 52.80 et à un maximum de 52.89.

Suivez la dynamique Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action DBEZ aujourd'hui ?

L'action Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF est cotée à 52.89 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.21%, a clôturé hier à 52.78 et son volume d'échange a atteint 6. Le graphique en temps réel du cours de DBEZ présente ces mises à jour.

L'action Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF verse-t-elle des dividendes ?

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF est actuellement valorisé à 52.89. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 13.45% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DBEZ.

Comment acheter des actions DBEZ ?

Vous pouvez acheter des actions Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF au cours actuel de 52.89. Les ordres sont généralement placés à proximité de 52.89 ou de 53.19, le 6 et le 0.17% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DBEZ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action DBEZ ?

Investir dans Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 43.39 - 53.51 et le prix actuel 52.89. Beaucoup comparent 3.50% et 5.30% avant de passer des ordres à 52.89 ou 53.19. Consultez le graphique du cours de DBEZ en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF ?

Le cours le plus élevé de Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF l'année dernière était 53.51. Au cours de 43.39 - 53.51, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 52.78 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF ?

Le cours le plus bas de Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) sur l'année a été 43.39. Sa comparaison avec 52.89 et 43.39 - 53.51 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DBEZ sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action DBEZ a-t-elle été divisée ?

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 52.78 et 13.45% après les opérations sur titres.

Range quotidien
52.80 52.89
Range Annuel
43.39 53.51
Clôture Précédente
52.78
Ouverture
52.80
Bid
52.89
Ask
53.19
Plus Bas
52.80
Plus Haut
52.89
Volume
6
Changement quotidien
0.21%
Changement Mensuel
3.50%
Changement à 6 Mois
5.30%
Changement Annuel
13.45%
