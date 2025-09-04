- Übersicht
DBEZ: Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF
Der Wechselkurs von DBEZ hat sich für heute um 0.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 53.13 bis zu einem Hoch von 53.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DBEZ News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DBEZ heute?
Die Aktie von Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) notiert heute bei 53.15. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.49% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 52.89 und das Handelsvolumen erreichte 7. Das Live-Chart von DBEZ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DBEZ Dividenden?
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF wird derzeit mit 53.15 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 14.01% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DBEZ zu verfolgen.
Wie kaufe ich DBEZ-Aktien?
Sie können Aktien von Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) zum aktuellen Kurs von 53.15 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 53.15 oder 53.45 platziert, während 7 und -0.02% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DBEZ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DBEZ-Aktien?
Bei einer Investition in Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF müssen die jährliche Spanne 43.39 - 53.51 und der aktuelle Kurs 53.15 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.01% und 5.81%, bevor sie Orders zu 53.15 oder 53.45 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DBEZ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF?
Der höchste Kurs von Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) im vergangenen Jahr lag bei 53.51. Innerhalb von 43.39 - 53.51 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 52.89 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF?
Der niedrigste Kurs von Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) im Laufe des Jahres betrug 43.39. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 53.15 und der Spanne 43.39 - 53.51 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DBEZ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DBEZ statt?
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 52.89 und 14.01% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 52.89
- Eröffnung
- 53.16
- Bid
- 53.15
- Ask
- 53.45
- Tief
- 53.13
- Hoch
- 53.20
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- 0.49%
- Monatsänderung
- 4.01%
- 6-Monatsänderung
- 5.81%
- Jahresänderung
- 14.01%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8