QuotazioniSezioni
Valute / DBEZ
Tornare a Azioni

DBEZ: Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

52.89 USD 0.11 (0.21%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DBEZ ha avuto una variazione del 0.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 52.80 e ad un massimo di 52.89.

Segui le dinamiche di Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DBEZ News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DBEZ oggi?

Oggi le azioni Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF sono prezzate a 52.89. Viene scambiato all'interno di 0.21%, la chiusura di ieri è stata 52.78 e il volume degli scambi ha raggiunto 6. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DBEZ mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF pagano dividendi?

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF è attualmente valutato a 52.89. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 13.45% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DBEZ.

Come acquistare azioni DBEZ?

Puoi acquistare azioni Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF al prezzo attuale di 52.89. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 52.89 o 53.19, mentre 6 e 0.17% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DBEZ sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DBEZ?

Investire in Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF implica considerare l'intervallo annuale 43.39 - 53.51 e il prezzo attuale 52.89. Molti confrontano 3.50% e 5.30% prima di effettuare ordini su 52.89 o 53.19. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DBEZ con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF?

Il prezzo massimo di Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF nell'ultimo anno è stato 53.51. All'interno di 43.39 - 53.51, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 52.78 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF?

Il prezzo più basso di Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) nel corso dell'anno è stato 43.39. Confrontandolo con gli attuali 52.89 e 43.39 - 53.51 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DBEZ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DBEZ?

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 52.78 e 13.45%.

Intervallo Giornaliero
52.80 52.89
Intervallo Annuale
43.39 53.51
Chiusura Precedente
52.78
Apertura
52.80
Bid
52.89
Ask
53.19
Minimo
52.80
Massimo
52.89
Volume
6
Variazione giornaliera
0.21%
Variazione Mensile
3.50%
Variazione Semestrale
5.30%
Variazione Annuale
13.45%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8