- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
DBEZ: Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF
Il tasso di cambio DBEZ ha avuto una variazione del 0.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 52.80 e ad un massimo di 52.89.
Segui le dinamiche di Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DBEZ News
- Rates Spark: Tight Timelines For Dutch Pension Reforms
- Eurozone Businesses Grow Cautiously More Optimistic For Months Ahead
- What Europe Stands To Lose From Trump’s Latest Tariffs – Revisited
- Weekly Commentary: Canary?
- Markets Weekly Outlook – Getting Ready For September NFP Week
- Rates Spark: Whimsical Data Clouds The Fed’s Path
- Eurozone Bank Lending Remains Unshaken By Global Uncertainty For Now
- Sticking With Granular Views In Europe
- Eurozone PMI Marches On Thanks To Stronger Services Sector
- Rates Spark: Will German And French PMIs Keep Our Bearish Rates Outlook Supported?
- Central Banks Struggle To Regain The Rates Narrative
- Global Economic Outlook: September 2025
- Rates Spark: A Dovish 25bp Or A Hawkish 50bp Rate Cut
- Rates Spark: Resilient Risk Sentiment
- Falling Rates And Rising Earnings May Be A Potent Mix For Markets
- Eurozone Exports Remain Muted As Tariffs And Weak Global Growth Bite
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- Rates Spark: Bulls Pushing Down The Back End
- A U.S. Rate Cut Vs. A Very French Affair
- Building The FTSE Russell Financial Conditions Indicator
- Rates Spark: The German 2yr Yield Has Room To Fall Even On An ECB Hold
- Rates Spark: We're Not Anticipating A Crisis, But There, We’ve Said The Word
- Rates Spark: The U.S. 10yr Sniffs An Excuse To Test 4%
- Rates Spark: A Beige Book That Smells A Tariff Stutter
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DBEZ oggi?
Oggi le azioni Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF sono prezzate a 52.89. Viene scambiato all'interno di 0.21%, la chiusura di ieri è stata 52.78 e il volume degli scambi ha raggiunto 6. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DBEZ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF pagano dividendi?
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF è attualmente valutato a 52.89. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 13.45% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DBEZ.
Come acquistare azioni DBEZ?
Puoi acquistare azioni Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF al prezzo attuale di 52.89. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 52.89 o 53.19, mentre 6 e 0.17% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DBEZ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DBEZ?
Investire in Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF implica considerare l'intervallo annuale 43.39 - 53.51 e il prezzo attuale 52.89. Molti confrontano 3.50% e 5.30% prima di effettuare ordini su 52.89 o 53.19. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DBEZ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF?
Il prezzo massimo di Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF nell'ultimo anno è stato 53.51. All'interno di 43.39 - 53.51, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 52.78 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF?
Il prezzo più basso di Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) nel corso dell'anno è stato 43.39. Confrontandolo con gli attuali 52.89 e 43.39 - 53.51 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DBEZ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DBEZ?
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 52.78 e 13.45%.
- Chiusura Precedente
- 52.78
- Apertura
- 52.80
- Bid
- 52.89
- Ask
- 53.19
- Minimo
- 52.80
- Massimo
- 52.89
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- 0.21%
- Variazione Mensile
- 3.50%
- Variazione Semestrale
- 5.30%
- Variazione Annuale
- 13.45%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8