Divisas / DBEZ
DBEZ: Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

53.13 USD 0.24 (0.45%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DBEZ de hoy ha cambiado un 0.45%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 53.13, mientras que el máximo ha alcanzado 53.20.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de DBEZ hoy?

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) se evalúa hoy en 53.13. El instrumento se negocia dentro de 0.45%; el cierre de ayer ha sido 52.89 y el volumen comercial ha alcanzado 3. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DBEZ en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF?

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF se evalúa actualmente en 53.13. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 13.96% y USD. Monitoree los movimientos de DBEZ en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de DBEZ?

Puede comprar acciones de Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) al precio actual de 53.13. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 53.13 o 53.43, mientras que 3 y -0.06% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DBEZ en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de DBEZ?

Invertir en Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF implica tener en cuenta el rango anual 43.39 - 53.51 y el precio actual 53.13. Muchos comparan 3.97% y 5.77% antes de colocar órdenes en 53.13 o 53.43. Estudie los cambios diarios de precios de DBEZ en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF?

El precio más alto de Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) en el último año ha sido 53.51. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 43.39 - 53.51, una comparación con 52.89 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF?

El precio más bajo de Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) para el año ha sido 43.39. La comparación con los actuales 53.13 y 43.39 - 53.51 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DBEZ en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DBEZ?

En el pasado, Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 52.89 y 13.96% después de las acciones corporativas.

Rango diario
53.13 53.20
Rango anual
43.39 53.51
Cierres anteriores
52.89
Open
53.16
Bid
53.13
Ask
53.43
Low
53.13
High
53.20
Volumen
3
Cambio diario
0.45%
Cambio mensual
3.97%
Cambio a 6 meses
5.77%
Cambio anual
13.96%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8