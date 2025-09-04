报价部分
货币 / DBEZ
回到股票

DBEZ: Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

53.13 USD 0.24 (0.45%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DBEZ汇率已更改0.45%。当日，交易品种以低点53.13和高点53.20进行交易。

关注Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DBEZ新闻

常见问题解答

DBEZ股票今天的价格是多少？

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF股票今天的定价为53.13。它在0.45%范围内交易，昨天的收盘价为52.89，交易量达到3。DBEZ的实时价格图表显示了这些更新。

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF股票是否支付股息？

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF目前的价值为53.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.96%和USD。实时查看图表以跟踪DBEZ走势。

如何购买DBEZ股票？

您可以以53.13的当前价格购买Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF股票。订单通常设置在53.13或53.43附近，而3和-0.06%显示市场活动。立即关注DBEZ的实时图表更新。

如何投资DBEZ股票？

投资Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF需要考虑年度范围43.39 - 53.51和当前价格53.13。许多人在以53.13或53.43下订单之前，会比较3.97%和。实时查看DBEZ价格图表，了解每日变化。

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF的最高价格是53.51。在43.39 - 53.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF的绩效。

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF股票的最低价格是多少？

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF（DBEZ）的最低价格为43.39。将其与当前的53.13和43.39 - 53.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DBEZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DBEZ股票是什么时候拆分的？

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.89和13.96%中可见。

日范围
53.13 53.20
年范围
43.39 53.51
前一天收盘价
52.89
开盘价
53.16
卖价
53.13
买价
53.43
最低价
53.13
最高价
53.20
交易量
3
日变化
0.45%
月变化
3.97%
6个月变化
5.77%
年变化
13.96%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8