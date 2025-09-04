DBEZ: Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF
今日DBEZ汇率已更改0.45%。当日，交易品种以低点53.13和高点53.20进行交易。
关注Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DBEZ新闻
- Rates Spark: Tight Timelines For Dutch Pension Reforms
- Eurozone Businesses Grow Cautiously More Optimistic For Months Ahead
- What Europe Stands To Lose From Trump’s Latest Tariffs – Revisited
- Weekly Commentary: Canary?
- Markets Weekly Outlook – Getting Ready For September NFP Week
- Rates Spark: Whimsical Data Clouds The Fed’s Path
- Eurozone Bank Lending Remains Unshaken By Global Uncertainty For Now
- Sticking With Granular Views In Europe
- Eurozone PMI Marches On Thanks To Stronger Services Sector
- Rates Spark: Will German And French PMIs Keep Our Bearish Rates Outlook Supported?
- Central Banks Struggle To Regain The Rates Narrative
- Global Economic Outlook: September 2025
- Rates Spark: A Dovish 25bp Or A Hawkish 50bp Rate Cut
- Rates Spark: Resilient Risk Sentiment
- Falling Rates And Rising Earnings May Be A Potent Mix For Markets
- Eurozone Exports Remain Muted As Tariffs And Weak Global Growth Bite
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- Rates Spark: Bulls Pushing Down The Back End
- A U.S. Rate Cut Vs. A Very French Affair
- Building The FTSE Russell Financial Conditions Indicator
- Rates Spark: The German 2yr Yield Has Room To Fall Even On An ECB Hold
- Rates Spark: We're Not Anticipating A Crisis, But There, We’ve Said The Word
- Rates Spark: The U.S. 10yr Sniffs An Excuse To Test 4%
- Rates Spark: A Beige Book That Smells A Tariff Stutter
常见问题解答
DBEZ股票今天的价格是多少？
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF股票今天的定价为53.13。它在0.45%范围内交易，昨天的收盘价为52.89，交易量达到3。DBEZ的实时价格图表显示了这些更新。
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF股票是否支付股息？
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF目前的价值为53.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.96%和USD。实时查看图表以跟踪DBEZ走势。
如何购买DBEZ股票？
您可以以53.13的当前价格购买Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF股票。订单通常设置在53.13或53.43附近，而3和-0.06%显示市场活动。立即关注DBEZ的实时图表更新。
如何投资DBEZ股票？
投资Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF需要考虑年度范围43.39 - 53.51和当前价格53.13。许多人在以53.13或53.43下订单之前，会比较3.97%和。实时查看DBEZ价格图表，了解每日变化。
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF的最高价格是53.51。在43.39 - 53.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF的绩效。
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF股票的最低价格是多少？
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF（DBEZ）的最低价格为43.39。将其与当前的53.13和43.39 - 53.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DBEZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DBEZ股票是什么时候拆分的？
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.89和13.96%中可见。
- 前一天收盘价
- 52.89
- 开盘价
- 53.16
- 卖价
- 53.13
- 买价
- 53.43
- 最低价
- 53.13
- 最高价
- 53.20
- 交易量
- 3
- 日变化
- 0.45%
- 月变化
- 3.97%
- 6个月变化
- 5.77%
- 年变化
- 13.96%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8