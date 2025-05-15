Moedas / CVM
CVM: Cel-Sci Corporation
8.95 USD 0.08 (0.90%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CVM para hoje mudou para 0.90%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.75 e o mais alto foi 8.97.
Veja a dinâmica do par de moedas Cel-Sci Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CVM Notícias
- CEL-SCI stock falls after pricing $10M public offering at discount
- CEL-SCI raises $5.7 million in at-market offering of common stock
- CEL-SCI prices $5.7 million common stock offering at $3.82 per share
- CEL-SCI stock soars after Saudi partnership for cancer drug Multikine
- CEL-SCI partners with Saudi pharmaceutical firm to bring Multikine to market
- CEL-SCI applauds FDA approval of Merck’s Keytruda for head and neck cancer
- CVM stock touches 52-week low at $2.32 amid sharp annual decline
- CEL-SCI Announces Closing of Public Offering
- CEL-SCI Announces Pricing of Public Offering
- CEL-SCI announces public stock offering to fund cancer therapy
- CVM stock touches 52-week low at $4.67 amid sharp annual decline
- CEL-SCI seeks SFDA nod for cancer drug Multikine
- CEL-SCI approves 1-for-30 stock combination
- CEL-SCI Reports Fiscal Second Quarter 2025 Financial Results
Faixa diária
8.75 8.97
Faixa anual
0.18 13.48
- Fechamento anterior
- 8.87
- Open
- 8.86
- Bid
- 8.95
- Ask
- 9.25
- Low
- 8.75
- High
- 8.97
- Volume
- 107
- Mudança diária
- 0.90%
- Mudança mensal
- -14.76%
- Mudança de 6 meses
- 3791.30%
- Mudança anual
- 721.10%
