CVM: Cel-Sci Corporation
8.66 USD 0.35 (3.88%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CVM ha avuto una variazione del -3.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.46 e ad un massimo di 9.02.
Segui le dinamiche di Cel-Sci Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CVM News
Intervallo Giornaliero
8.46 9.02
Intervallo Annuale
0.18 13.48
- Chiusura Precedente
- 9.01
- Apertura
- 8.80
- Bid
- 8.66
- Ask
- 8.96
- Minimo
- 8.46
- Massimo
- 9.02
- Volume
- 412
- Variazione giornaliera
- -3.88%
- Variazione Mensile
- -17.52%
- Variazione Semestrale
- 3665.22%
- Variazione Annuale
- 694.50%
20 settembre, sabato