8.66 USD 0.35 (3.88%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CVM ha avuto una variazione del -3.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.46 e ad un massimo di 9.02.

Segui le dinamiche di Cel-Sci Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
8.46 9.02
Intervallo Annuale
0.18 13.48
Chiusura Precedente
9.01
Apertura
8.80
Bid
8.66
Ask
8.96
Minimo
8.46
Massimo
9.02
Volume
412
Variazione giornaliera
-3.88%
Variazione Mensile
-17.52%
Variazione Semestrale
3665.22%
Variazione Annuale
694.50%
20 settembre, sabato