CVM: Cel-Sci Corporation

9.51 USD 0.29 (2.96%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CVM за сегодня изменился на -2.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.27, а максимальная — 9.99.

Следите за динамикой Cel-Sci Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
9.27 9.99
Годовой диапазон
0.18 13.48
Предыдущее закрытие
9.80
Open
9.90
Bid
9.51
Ask
9.81
Low
9.27
High
9.99
Объем
316
Дневное изменение
-2.96%
Месячное изменение
-9.43%
6-месячное изменение
4034.78%
Годовое изменение
772.48%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.