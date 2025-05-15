货币 / CVM
CVM: Cel-Sci Corporation
9.51 USD 0.29 (2.96%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CVM汇率已更改-2.96%。当日，交易品种以低点9.27和高点9.99进行交易。
关注Cel-Sci Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
9.27 9.99
年范围
0.18 13.48
- 前一天收盘价
- 9.80
- 开盘价
- 9.90
- 卖价
- 9.51
- 买价
- 9.81
- 最低价
- 9.27
- 最高价
- 9.99
- 交易量
- 316
- 日变化
- -2.96%
- 月变化
- -9.43%
- 6个月变化
- 4034.78%
- 年变化
- 772.48%
