Dövizler / CVM
CVM: Cel-Sci Corporation
8.66 USD 0.35 (3.88%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CVM fiyatı bugün -3.88% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 8.46 ve Yüksek fiyatı olarak 9.02 aralığında işlem gördü.
Cel-Sci Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CVM haberleri
- CEL-SCI stock falls after pricing $10M public offering at discount
- CEL-SCI raises $5.7 million in at-market offering of common stock
- CEL-SCI prices $5.7 million common stock offering at $3.82 per share
- CEL-SCI stock soars after Saudi partnership for cancer drug Multikine
- CEL-SCI partners with Saudi pharmaceutical firm to bring Multikine to market
- CEL-SCI applauds FDA approval of Merck’s Keytruda for head and neck cancer
- CVM stock touches 52-week low at $2.32 amid sharp annual decline
- CEL-SCI Announces Closing of Public Offering
- CEL-SCI Announces Pricing of Public Offering
- CEL-SCI announces public stock offering to fund cancer therapy
- CVM stock touches 52-week low at $4.67 amid sharp annual decline
- CEL-SCI seeks SFDA nod for cancer drug Multikine
- CEL-SCI approves 1-for-30 stock combination
- CEL-SCI Reports Fiscal Second Quarter 2025 Financial Results
Günlük aralık
8.46 9.02
Yıllık aralık
0.18 13.48
- Önceki kapanış
- 9.01
- Açılış
- 8.80
- Satış
- 8.66
- Alış
- 8.96
- Düşük
- 8.46
- Yüksek
- 9.02
- Hacim
- 412
- Günlük değişim
- -3.88%
- Aylık değişim
- -17.52%
- 6 aylık değişim
- 3665.22%
- Yıllık değişim
- 694.50%
21 Eylül, Pazar