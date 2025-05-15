통화 / CVM
CVM: Cel-Sci Corporation
8.66 USD 0.35 (3.88%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CVM 환율이 오늘 -3.88%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 8.46이고 고가는 9.02이었습니다.
Cel-Sci Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CVM News
- CEL-SCI stock falls after pricing $10M public offering at discount
- CEL-SCI raises $5.7 million in at-market offering of common stock
- CEL-SCI prices $5.7 million common stock offering at $3.82 per share
- CEL-SCI stock soars after Saudi partnership for cancer drug Multikine
- CEL-SCI partners with Saudi pharmaceutical firm to bring Multikine to market
- CEL-SCI applauds FDA approval of Merck’s Keytruda for head and neck cancer
- CVM stock touches 52-week low at $2.32 amid sharp annual decline
- CEL-SCI Announces Closing of Public Offering
- CEL-SCI Announces Pricing of Public Offering
- CEL-SCI announces public stock offering to fund cancer therapy
- CVM stock touches 52-week low at $4.67 amid sharp annual decline
- CEL-SCI seeks SFDA nod for cancer drug Multikine
- CEL-SCI approves 1-for-30 stock combination
- CEL-SCI Reports Fiscal Second Quarter 2025 Financial Results
일일 변동 비율
8.46 9.02
년간 변동
0.18 13.48
- 이전 종가
- 9.01
- 시가
- 8.80
- Bid
- 8.66
- Ask
- 8.96
- 저가
- 8.46
- 고가
- 9.02
- 볼륨
- 412
- 일일 변동
- -3.88%
- 월 변동
- -17.52%
- 6개월 변동
- 3665.22%
- 년간 변동율
- 694.50%
20 9월, 토요일