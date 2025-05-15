시세섹션
통화 / CVM
주식로 돌아가기

CVM: Cel-Sci Corporation

8.66 USD 0.35 (3.88%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

CVM 환율이 오늘 -3.88%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 8.46이고 고가는 9.02이었습니다.

Cel-Sci Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CVM News

일일 변동 비율
8.46 9.02
년간 변동
0.18 13.48
이전 종가
9.01
시가
8.80
Bid
8.66
Ask
8.96
저가
8.46
고가
9.02
볼륨
412
일일 변동
-3.88%
월 변동
-17.52%
6개월 변동
3665.22%
년간 변동율
694.50%
20 9월, 토요일